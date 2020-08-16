Лукашенко обвинил Украину в принуждении Беларуси к перевыборам

Александр Лукашенко, фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/n142544-lukashenko-obvinil-ukrainu-v-prinujdenii-belarusi-k-perevyboram.html

Ракурс

Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси, вспомнил Украину во время выступления на митинге в его поддержку, который состоялся сегодня, 16 августа, в Минске. Лукашенко уверяет, что на этот митинг пришли 50 тыс. человек.

Лукашенко обвинил соседние с Беларусью государства в том, что они якобы заставляют провести новые президентские выборы.

Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, предписывают нам провести новые выборы, — заявил он.

По словам Лукашенко, если Беларусь «пойдет на поводу» у упомянутых стран в вопросе выборов, то она «сорвется в штопор и никогда не стабилизируется».

Мы погибнем как государство, как народ, — заверил он.

Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают военную силу на западных границах Беларуси.

Танки и самолеты на взлете за 15 минут от наших границ, — заверил Лукашенко. — Натовские войска звенят гусеницами у наших ворот.



Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После их завершения страну охватили массовые протесты, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу Лукашенко.

Напомним, оппозиционные белорусские СМИ утверждают, что на митинг в поддержку Лукашенко бюджетников свозили под угрозами увольнения и лишения мест в общежитиях.