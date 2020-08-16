Погода в Украине. Фото: КП

https://racurs.ua/n142543-v-ukrainu-vozvraschaetsya-teplo-a-na-zapade-snova-grozy-pogoda-v-ukraine-17-avgusta-karta.html

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Погода в Украине 17 августа будет теплой и сухой. Лишь во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье днем прогнозируются дожди с грозами.

Дневная температура будет колебаться от 26° на западе до 30° на юге. Ночью температура воздуха прогреется от 11° на севере до 17° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 августа будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода во Львове будет теплой, но днем возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 26−28°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 17 августа будет теплой. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 27−29°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 17 августа будет теплой, но дождливой. На протяжении суток ожидаются грозы. Ночью температура составит 16−18°, днем ​​воздух прогреется до 26−28°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 августа будет относительно спокойной. На протяжении суток возможны незначительные возмущения магнитного поля.