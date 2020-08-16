Белорусский оппозиционер Цепкало решил перебраться из Украины в Польшу

Валерий Цепкало, фото: социальные сети

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Ракурс

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который сейчас находится в Украине, решил перебраться в Польшу.

Переезд, вероятно, произойдет в течение ближайших дней, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Цепкало Алексея Урбана.

Однако для переезда в Польшу, в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, политику и его семью нужно пройти процедуру оформления необходимых документов.

Необходимо не только провести тест, но и оформить документы в адрес главного санитарного врача Польши, — сообщил Урбан.

Он отметил, что для Цепкало, который в Украину прибыл 2 августа из Москвы, где скрывался из-за угрозы ареста, соответствующие документы уже оформлены.

Семья политика сегодня уже также прибыла на территорию Украины, поэтому такие документы еще следует подготовить для его жены и детей.

Цепкало пытался принять участие в нынешних президентских выборах в Беларуси, на которых он считался одним из главных соперников Александра Лукашенко, однако в регистрации кандидатом оппозиционеру отказали.

Сейчас он объявлен Беларусью в розыск по обвинению во взяточничестве. Сам Цепкало утверждает, что это дело сфальсифицировано.

Напомним, Цепкало недавно заявил, что на Донбассе йдет «гражданская война». По информации «Ракурса», он вскоре должен публично извиниться перед украинцами и покинуть территорию нашего государства.