В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке

Нападавшие в Мариуполе были в медицинских масках, фото: Pexels

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Ракурс

В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей возле остановки общественного транспорта.

Инцидент произошел вчера, 15 августа, около 17.00 возле остановки «17 микрорайон», сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Отмечается, что злоумышленники избили местных жителей, которые стояли возле остановки, после чего скрылись.

Личности нападавших и обстоятельства инцидента устанавливаются. Предварительно этот инцидент квалифицирован как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в конце июля медицинские маски стали причиной драки, возникшей борту самолета Boeing 737 голландской авиакомпании KLM, направлявшегося из Амстердама на известный курортный остров Ибица.