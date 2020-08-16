У Маріуполі нападники в медичних масках побили людей на зупинці

Нападники в Маріуполі були в медичних масках, фото: Pexels

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Ракурс

У Маріуполі група осіб у медичних масках побила людей біля зупинки громадського транспорту.

Інцидент стався вчора, 15 серпня, близько 17.00 біля зупинки «17 мікрорайон», повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначається, що зловмисники побили місцевих жителів, які стояли поблизу зупинки, після чого втекли.

Особи нападників та обставини інциденту встановлюються. Попередньо цей інцидент кваліфіковано як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, наприкінці липня медичні маски стали причиною бійки, яка виникла борту літака Boeing 737 голландської авіакомпанії KLM, котрий прямував з Амстердаму до відомого курортного острова Ібіца.