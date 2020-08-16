В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n142540-v-vsu-zafiksirovali-esche-bolee-30-sluchaev-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 15 августа, зафиксировали у еще 33 человек. Это несколько меньше, чем за сутки до этого, когда в ВСУ зафиксировали 35 новых случаев COVID-19.

По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня, 16 августа, в ВСУ на COVID-19 болеют 429 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

11 человек, у которых за сутки обнаружили коронавирус, госпитализировали. Остальные лечатся дома.

Всего на изоляции находятся 733 человека, из них у 109 ее срок завершается в течение ближайших трех суток.

За все время эпидемии COVID-19 унес жизни шести человек в ВСУ, одолели эту болезнь 767 человек.

Напомним, в Украине последние дни наблюдается значительный рост количества новых случаев заболевания COVID-19. В связи с этим Министерство здравоохранения недавно призвало регионы подготовить больницы второй волны к приему пациентов.