В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, 15 серпня, зафіксували у ще 33 осіб. Це дещо менше, ніж за добу до цього, коли в ЗСУ зафіксували 35 нових випадків COVID-19.

Станом на 16.00 сьогоднішнього дня, 16 серпня, у ЗСУ на COVID-19 хворіють 429 осіб. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

11 осіб, у яких за добу виявили коронавірус, госпіталізували. Решта лікуються вдома.

Загалом на ізоляції перебувають 733 особи, з них у 109 її термін завершується впродовж найближчих трьох діб.

За весь час епідемії COVID-19 забрав життя шести людей у ЗСУ, здолали цю хворобу 767 осіб.

Нагадаємо, в Україні останні дні спостерігається значне зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я нещодавно закликало регіони підготувати лікарні другої хвилі до прийому пацієнтів.