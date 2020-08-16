Білоруський опозиціонер Цепкало вирішив перебратися з України до Польщі

Валерій Цепкало, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n142542-biloruskyy-opozycioner-cepkalo-vyrishyv-perebratysya-z-ukrayiny-do-polschi.html

Ракурс

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, який наразі перебуває в Україні, вирішив перебратися до Польщі.

Переїзд, ймовірно, відбудеться протягом найближчих днів, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на керівника прес-служби Цепкала Олексія Урбана.

Проте для переїзду до Польщі, у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, політику та його сім’ю потрібно пройти процедуру оформлення необхідних документів.

Необхідно не тільки провести тест, але й оформити документи на адресу головного санітарного лікаря Польщі, — повідомив Урбан.

Він зазначив, що для Цепкала, який до України прибув 2 серпня із Москви, де переховувався через загрозу арешту, відповідні документи вже оформлені.

Сім’я політика сьогодні вже також прибула на територію України, тож такі документи ще слід підготувати для його дружини та дітей.

Цепкало намагався взяти участь у цьогорічних президентських виборах в Білорусі, на яких він вважався одним із головних суперників Олександра Лукашенка, проте в реєстрації кандидатом опозиціонерові відмовили.

Наразі він оголошений Білоруссю в розшук за звинуваченням у хабарництві. Сам Цепкало стверджує, що ця справа сфальсифікована.

Нагадаємо, Цепкало нещодавно заявив, що на Донбасі триває «громадянська війна». За інформацією «Ракурсу», він невдовзі має публічно вибачитися перед українцями та залишити територію нашої держави.