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Погода в Україні. Фото: КП

В Україну повертається тепло, а на заході знову грози — погода в Україні 17 серпня (КАРТА)

16 сер 2020, 15:19
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Погода в Україні 17 серпня буде теплою і сухою. Лише у Львівській та Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті вдень прогнозуються дощі з грозами.

Вдень температура коливатиметься від 26° на заході до 30° на півдні. Вночі температура повітря прогріється від 11° на півночі до 17° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 17 серпня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 17 серпня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде теплою, але вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 17 серпня буде теплою. Температура повітря вночі опуститься до 12−14°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 27−29°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 17 серпня буде теплою, але дощовою. Протягом доби очікуються грози. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень повітря прогріється до 26−28°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.


Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Києві 17 серпня буде відносно спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення магнітного поля.

Джерело: Ракурс


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