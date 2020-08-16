Лукашенко звинуватив Україну в примушуванні Білорусі до перевиборів

Олександр Лукашенко, фото: БЕЛТА

https://racurs.ua/ua/n142544-lukashenko-zvynuvatyv-ukrayinu-v-prymushuvanni-bilorusi-do-perevyboriv.html

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Олександр Лукашенко, чинний президент Білорусі, згадав Україну під час виступу на мітингу на його підтримку, який відбувся сьогодні, 16 серпня, в Мінську. Лукашенко запевняє, що на цей мітинг прийшли 50 тис. людей.

Лукашенко звинуватив сусідні із Білоруссю держави в тому, що вони нібито змушують провести нові президентські вибори.

Литва, Латвія, Польща та, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують нам провести нові вибори, — заявив він.

За словами Лукашенка, якщо Білорусь «піде на поводу» у згаданих країн в питанні виборів, то вона «зірветься в штопор і ніколи не стабілізується».

Ми загинемо як держава, як народ, — запевнив він.

Лукашенко заявив, що країни НАТО нарощують військову силу на західних кордонах Білорусі.

Танки та літаки на злеті за 15 хвилин від наших кордонів, — запевнив Лукашенко. — Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт.



Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Після їх завершення країну охопили масові протести, учасники яких вважають, що вибори були сфальсифіковані на користь Лукашенка.

Нагадаємо, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують, що на мітинг на підтримку Лукашенка бюджетників звозили під погрозами звільнення та позбавлення місць у гуртожитках.