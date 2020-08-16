Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Марш свободи проходить у містах Білорусі. Фото: Пікабу

Масштабний марш свободи проходить у містах Білорусі (ФОТО, ВІДЕО)

16 сер 2020, 16:09
999

Протести в Білорусі тривають восьмий день. Сьогодні, 16 серпня, у Мінську проходить наймасштабніший в історії Білорусі марш свободи. Біля стели «Мінськ — місто-герой» зібралося близько 100 тис. протестувальників.

До стели з усього Мінська стікаються ріки людей з біло-червоними прапорами. У руках учасники мітингу тримають плакати з написами «Іди» та «Живе Білорусь».

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Марш свободи в Мінську. Фото: Telegram

Біля стели чергували ОМОН і військові, але коли демонстранти почали викрикувати «Фашисти!», силовики поїхали.

Марш свободи в Бресті. Фото: TelegramУ центрі Мінська зник інтернет і немає мобільного зв’язку.

Марш свободи в Гродно. Фото: Telegram

Марш свободи в Гродно. Фото: Telegram

Також масштабні акції проходять у Бресті, Могильові, Гродно та інших містах Білорусі. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка.


Як раніше писав «Ракурс», на мітинг на підтримку Лукашенка в Мінську зігнали чиновників, силовиків та робітників. За відмову від участі у мітингу погрожують звільненням і позбавленням місць у гуртожитках.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿