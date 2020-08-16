Марш свободи проходить у містах Білорусі. Фото: Пікабу

https://racurs.ua/ua/n142545-masshtabnyy-marsh-svobody-prohodyt-u-mistah-bilorusi-foto-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі тривають восьмий день. Сьогодні, 16 серпня, у Мінську проходить наймасштабніший в історії Білорусі марш свободи. Біля стели «Мінськ — місто-герой» зібралося близько 100 тис. протестувальників.

До стели з усього Мінська стікаються ріки людей з біло-червоними прапорами. У руках учасники мітингу тримають плакати з написами «Іди» та «Живе Білорусь».

Біля стели чергували ОМОН і військові, але коли демонстранти почали викрикувати «Фашисти!», силовики поїхали.

У центрі Мінська зник інтернет і немає мобільного зв’язку.

Також масштабні акції проходять у Бресті, Могильові, Гродно та інших містах Білорусі. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка.

Як раніше писав «Ракурс», на мітинг на підтримку Лукашенка в Мінську зігнали чиновників, силовиків та робітників. За відмову від участі у мітингу погрожують звільненням і позбавленням місць у гуртожитках.