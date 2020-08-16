Вимоги протестувальників оголосила соратниця Тихановської на мітингу в Мінську. Фото: МК

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Протести в Білорусі набули масштабності. Марш свободи пройшов в усіх великих містах країни і його учасниками стали сотні тисяч білорусів. На мітингу в Мінську соратниця кандидата в президенти Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників.

Головною вимогою є негайна відставка Олександра Лукашенка. Відео виступу Колесникової з’явилося у соцмережах.

Крім того, учасники протесту вимагають звільнити усіх політв’язнів, а також усіх затриманих під час мирних акцій протесту. Усім постраждалим від неправомірних дій силовиків повинна бути виплачена компенсація.

Колесникова заявила, що протестуючі підтримують програму Тихановської, одним із пунктів якої є проведення нових чесних виборів. Вона назвала Лукашенка головною загрозою для країни і демократії.

Колесникова заявила, що опозиція у понеділок подасть заяву про порушення кримінальної справи за фактами смерті людей і знущань над людьми співробітниками правоохоронних органів.