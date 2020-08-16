Вимоги протестувальників оголосила соратниця Тихановської на мітингу в Мінську (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142551-vymogy-protestuvalnykiv-ogolosyla-soratnycya-tyhanovskoyi-na-mityngu-v-minsku-video.htmlРакурс
Протести в Білорусі набули масштабності. Марш свободи пройшов в усіх великих містах країни і його учасниками стали сотні тисяч білорусів. На мітингу в Мінську соратниця кандидата в президенти Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова озвучила вимоги протестувальників.
Головною вимогою є негайна відставка Олександра Лукашенка. Відео виступу Колесникової з’явилося у соцмережах.
Крім того, учасники протесту вимагають звільнити усіх політв’язнів, а також усіх затриманих під час мирних акцій протесту. Усім постраждалим від неправомірних дій силовиків повинна бути виплачена компенсація.
Колесникова заявила, що протестуючі підтримують програму Тихановської, одним із пунктів якої є проведення нових чесних виборів. Вона назвала Лукашенка головною загрозою для країни і демократії.
Колесникова заявила, що опозиція у понеділок подасть заяву про порушення кримінальної справи за фактами смерті людей і знущань над людьми співробітниками правоохоронних органів.
Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Вчора ми прощалися з Олександром Тарайковським, який був убитий на вулиці. Сьогодні ми прощалися з Олександром Вихором, який помер після затримання. Жоден із причетних до насильства досі не був покараний. Жодна справа не була заведена. Досі не звільнені люди з в’язниць, — заявила Колесникова.