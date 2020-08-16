Снайпер так званої ЛНР здався військовослужбовцям ЗСУ. Фото: Trend

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Ракурс

Війна на Донбасі триває, але у рядах противника спостерігається зниження бойового духу. Ватажки поступово втрачають контроль над особовим складом, а факти дезертирства і надмірного вживання алкоголю все частіше фіксуються серед бойовиків. Сьогодні, 16 серпня, воїнами Операції об'єднаних сил був затриманий снайпер так званої ЛНР. У затриманого було виявлено військовий квиток терористичної організації, невелика сума готівкових коштів у російських рублях, а також знеболюючий медпрепарат наркотичної дії.

Затриманий стверджує, що він втомився від свавілля і знущань із боку ватажків бойовиків і вирішив добровільно здатися Збройним силам України, повідомляє прес-служба ООС.

Перебіжчиком займаються компетентні органи.

За даними розвідки, окупаційні війська сформували цілі «загороджувальні загони» для боротьби з дезертирством. На медійних ресурсах окупантів повідомляється, що командування тепер віддає накази про ліквідацію дезертирів. Так, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби.

Як раніше писав «Ракурс», окупанти порушують умови перемир’я і здійснюють обстріли позицій українських воїнів. Українські військові намагаються не відповідати на провокації бойовиків, якщо їхні обстріли не становлять загрози для наших захисників.