Снайпер так называемой ЛНР сдался военнослужащим ВСУ. Фото: Trend

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается, но в рядах противника наблюдается снижение боевого духа. Главари постепенно утрачивают контроль над личным составом, а факты дезертирства и чрезмерного употребления алкоголя все чаще фиксируются в рядах боевиков. Сегодня, 16 августа, воинами Операции объединенных сил был задержан снайпер так называемой ЛНР. У задержанного был обнаружен военный билет террористической организации, небольшая сумма наличных денежных средств в российских рублях, а также обезболивающий медпрепарат наркотического действия.

Задержанный утверждает, что он устал от произвола и издевательств со стороны главарей боевиков и решил добровольно сдаться Вооруженным силам Украины, сообщает пресс-служба ООС.

Перебежчиком занимаются компетентные органы.

По данным разведки, оккупационные войска сформировали целые «заградительные отряды» для борьбы с дезертирством. На медийных ресурсах оккупантов сообщается, что командование теперь отдает приказы о ликвидации дезертиров. Так, возле населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

Как ранее писал «Ракурс», оккупанты нарушают условия перемирия и совершают обстрелы позиций украинских воинов. Украинские военные стараются не отвечать на провокации боевиков, если их обстрелы не представляют угрозы для наших защитников.