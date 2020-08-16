У Зеленского ответили на обвинения Лукашенко относительно принуждения к перевыборам

Владимир Зеленский. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n142549-u-zelenskogo-otvetili-na-obvineniya-lukashenko-otnositelno-prinujdeniya-k-perevyboram.html

Ракурс

Обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко относительно того, что Украина якобы заставляет проводить перевыборы президента в Беларуси является откровенной ложью и провокацией.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины в Telegram.

У президента Украины Владимира Зеленского попросили Лукашенко быть корректным и взвешенным в формулировках, особенно, если это публичные заявления. Также у Зеленского уточнили, что политик такого уровня, как Лукашенко обязан взвешивать каждое слово, независимо от того, «в каком эмоциональном состоянии находится».

В Офисе президента заявили, что Украина уважает географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в вопросы, связанные с выборами.

Кроме того, подобными заявлениями невозможно заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. А дефицит недоверия собственного народа невозможно заполнить напрасными обвинениями в адрес руководства соседней страны.

Также у Зеленского напомнили Лукашенко о решении белорусской власти о передачи «вагнеровцев» России, хотя украинская сторона просила выдать наемников, которые убивали на Донбассе украинских граждан.

В Офисе президента добавили, что власти Беларуси должны уважать права граждан на жизнь, здоровье и свободу.

Как ранее писал «Ракурс», Лукашенко во время митинга заявил, что Литва, Латвия, Польша и якобы Украина заставляют провести в Беларуси перевыборы президента. По словам Лукашенко, если Беларусь «пойдет на поводу» у упомянутых стран в вопросе выборов, то она «сорвется в штопор и никогда не стабилизируется».