Умер 29-летний внук первого президента Казахстана Назарбаева

Айсултан Назарбаев. Фото: КП

https://racurs.ua/n142548-umer-30-letniy-vnuk-pervogo-prezidenta-kazahstana-nazarbaeva.html

Ракурс

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева умер в Лондоне. Айсултану Назарбаеву 26 августа должно было исполниться только 30 лет.

О смерти внука первого президента Казахстана сообщает портал Zakon.kz.

По предварительной информации, Айсултан умер от остановки сердца, но причины смерти еще выясняются.

Айсултан — сын старшей дочери политика Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

В одно время он проходил лечение в клинике для наркозависимых из-за пристрастия к кокаину.

В октябре 2019 года внук первого президента Казахстана был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которое он совершил в июне 2019 года во время попытки суицида. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

13 февраля 2020 года Айсултан Назарбаев запросил у Великобритании политического убежища. Это решение внук экс-президента объяснил давлением со стороны семьи. Он утверждал, что у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».