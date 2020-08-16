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Ракурс
Военные учения проведет Беларусь рядом с границей Литвы. Фото: 4esnok.by

Военные учения проведет Беларусь рядом с границей Литвы

16 авг 2020, 17:15
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Военные учения проведут Вооруженные силы Беларуси с 17 по 20 августа в Гродненской области вблизи границы с Литвой. В учениях примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

Белорусские военнослужащие будут отрабатывать свои навыки на полигонах «Гожский», «Обуз-Лесновский» и «Неман», сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси в Telegram.

Зенитно-ракетные войска уже заступили на боевое дежурство по защите воздушного пространства страны на границе.

Личный состав 103 воздушно-десантной бригады на полигоне «Гожский» совместно с пограничниками отработает мероприятия по усилению участков границы.


На «Обуз-Лесновском» и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами.

Как ранее писал «Ракурс», фрегат Военно-морского флота РФ «Адмирал Эссен» провел артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.

Источник: Ракурс


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