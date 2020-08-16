Військові навчання проведе Білорусь поруч із кордоном Литви. Фото: 4esnok.by

https://racurs.ua/ua/n142547-viyskovi-navchannya-provede-bilorus-poruch-iz-kordonom-lytvy.html

Ракурс

Військові навчання проведуть Збройні сили Білорусі з 17 по 20 серпня у Гродненській області поблизу кордону з Литвою. У навчаннях візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові та механізовані батальйони.

Білоруські військовослужбовці будуть відпрацьовувати свої навички на полігонах «Гожский», «Обуз-Лесновский» та «Неман», повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі в Telegram.

Зенітно-ракетні війська вже заступили на бойове чергування із захисту повітряного простору країни на кордоні.

Особовий склад 103 повітряно-десантної бригади на полігоні «Гожский» спільно з прикордонниками відпрацює заходи щодо посилення ділянок кордону.

На «Обуз-Лесновскому» та «Гожскому» полігонах пройдуть планові заняття із бойової підготовки з бойовою стрільбою з окремими танковими та механізованими батальйонами.

Як раніше писав «Ракурс», фрегат Військово-морського флоту РФ «Адмірал Ессен» провів артилерійські стрільби по невидимим береговим цілям у районі полігону бойової підготовки «Опук» у Криму.