«Вагнеровцы» рассказали, почему находились в Беларуси. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/n142546-vagnerovcy-rasskazali-pochemu-nahodilis-v-belarusi.html

Ракурс

«Вагнеровцы», которых белорусская власть передала России, рассказали о цели своего пребывания на территории Беларуси. По словам наемников, они находились в Беларуси транзитом и изначально должны были лететь на работу в Ливию и Сирию. «Вагнеровцы» якобы должны были охранять нефтяные объекты.

Изначально куратор наемников просил набрать группу из 30 человек, но затем запрос был увеличен до 180 человек, сообщает «РИА Новости».

Куратор требовал прислать наемников, у которых был опыт участия в боевых действиях в Сирии или на Донбассе.

Позже наемникам сообщили, что куратор погиб и теперь у них новый заказ — охрана объектов «Роснефти» в Венесуэле. По утверждению «вагнеровцев», на место работы они должны были прилететь рейсом Минск — Стамбул — Гавана — Каракас.

Однако за сутки до вылета человек, который занимался логистикой группы, заявил, что сможет заказать билеты только на 30 июля. После этого они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны белорусскими силовиками.

Как ранее писал «Ракурс», Беларусь передала России 32 «вагнеровцев», которые были задержаны белорусскими силовиками 29 июля. Один из наемников продолжает оставаться в Беларуси. Помимо российского, он имеет также и белорусское гражданство.