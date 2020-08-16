«Вагнерівці» розповіли, чому перебували в Білорусі. Фото: freeradio.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142546-vagnerivci-rozpovily-chomu-perebuvaly-v-bilorusi.html

Ракурс

«Вагнерівці», яких білоруська влада передала Росії, розповіли про мету свого перебування на території Білорусі. За словами найманців, вони перебували в Білорусі транзитом і спочатку повинні були летіти на роботу до Лівії та Сирії. «Вагнерівці» нібито повинні були охороняти нафтові об'єкти.

Спочатку куратор найманців просив набрати групу із 30 осіб, але потім запит було збільшено до 180 осіб, повідомляє «РІА Новости».

Куратор вимагав прислати найманців, у яких був досвід участі у бойових діях у Сирії або на Донбасі.

Пізніше найманцям повідомили, що куратор загинув і тепер у них нове замовлення — охорона об'єктів «Роснефті» у Венесуелі. За твердженням «вагнерівців», на місце роботи вони повинні були прилетіти рейсом Мінськ — Стамбул — Гавана — Каракас.

Однак за добу до вильоту людина, яка займалася логістикою групи, заявила, що зможе замовити квитки тільки на 30 липня. Після цього вони виїхали до санаторію, де і були у подальшому затримані білоруськими силовиками.

Як раніше писав «Ракурс», Білорусь передала Росії 32 «вагнерівців», які були затримані білоруськими силовиками 29 липня. Один із найманців продовжує залишатися у Білорусі. Крім російського, він має також і білоруське громадянство.