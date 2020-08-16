Помер 29-річний онук першого президента Казахстану Назарбаєва

Айсултан Назарбаєв. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n142548-pomer-29-richnyy-onuk-pershogo-prezydenta-kazahstanu-nazarbaieva.html

Ракурс

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва помер у Лондоні. Айсултану Назарбаєву 26 серпня мало виповнитися лише 30 років.

Про смерть онука першого президента Казахстану повідомляє портал Zakon.kz.

За попередньою інформацією, Айсултан помер від зупинки серця, але причини смерті ще з’ясовуються.

Айсултан — син старшої дочки політика Дариги Назарбаєвої і його опального зятя, нині покійного Рахата Алієва. Він закінчив Королівську військову академію у Сандхерсті і був зарахований до штату головного розвідувального управління Міністерства оборони Казахстану. У 2017 році Айсултан працював у федерації футболу Казахстану.

У свій час він проходив лікування у клініці для наркозалежних через пристрасть до кокаїну.

У жовтні 2019 року онук першого президента Казахстану був засуджений до умовного терміну за напад на поліцейського в Лондоні, який він здійснив у червні 2019 року під час спроби суїциду. Вироком присуджено випробувальний термін, продовження лікування від наркозалежності, громадські роботи та штраф.

13 лютого 2020 року Айсултан Назарбаєв запросив у Великої Британії політичного притулку. Це рішення онук екс-президента пояснив тиском із боку сім’ї. Він стверджував, що у нього є інформація «про високомасштабну корупцію між урядом Росії та Казахстану».