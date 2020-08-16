Володимир Зеленський. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142549-u-zelenskogo-vidpovily-na-zvynuvachennya-lukashenka-schodo-sponukannya-do-perevyboriv.html

Ракурс

Звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо того, що Україна нібито змушує проводити перевибори президента в Білорусі є відвертою брехнею і провокацією.

Про це йдеться у заяві Офісу президента України в Telegram.

У президента України Володимира Зеленського попросили Лукашенка бути коректним і виваженим у формулюваннях, особливо, якщо це публічні заяви. Також у Зеленського уточнили, що політик такого рівня, як Лукашенко зобов’язаний зважувати кожне слово, незалежно від того, «у якому емоційному стані перебуває".

В Офісі президента заявили, що Україна поважає географічні і політичні кордони кожної нації і не втручається у питання, пов’язані з виборами.

Крім того, подібними заявами неможливо заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. А дефіцит недовіри власного народу неможливо заповнити безпідставними звинуваченнями на адресу керівництва сусідньої країни.

Також у Зеленського нагадали Лукашенку про рішення білоруської влади про передачу «вагнерівців» Росії, хоча українська сторона просила видати найманців, які вбивали на Донбасі українських громадян.

В Офісі президента додали, що влада Білорусі повинна поважати права громадян на життя, здоров’я і свободу.

Як раніше писав «Ракурс», Лукашенко під час мітингу заявив, що Литва, Латвія, Польща і нібито Україна змушують провести в Білорусі перевибори президента. За словами Лукашенка, якщо Білорусь «піде на поводу» у згаданих країн у питанні виборів, то вона «зірветься в штопор і ніколи не стабілізується».