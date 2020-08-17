Колона російських автозаків рухається у бік Білорусі. Фото: Фонтанка

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Автозаки Національної гвардії Росії рухаються у бік російсько-білоруського кордону.

Спеціальна техніка без розпізнавальних знаків могла направлятися в Білорусь. Частина цих вантажних автомобілів ідентична транспорту ОМОНу Росгвардії, який зазвичай присутній на мітингах у Санкт-Петербурзі. Про це 17 серпня повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team у Facebook.

При цьому журналісти зазначають, що машини були зафіксовані на фото за понад 400 км від кордону з Білоруссю. Тому вони не стверджують, що влада Російської Федерації відправила особовий склад Росгвардії в Білорусь.

Видання «Фонтанка» пише, що ця ж колона вантажівок була помічена на дорозі Санкт-Петербург-Псков. Зазначається, що у бік білоруського кордону рухалися близько 30−40 автозаків та кілька військових позашляховиків.

Джерела в російській армії розповіли журналістам, що «під час подій на Майдані кожна колона автоматично „прямувала“ очевидцями в Україну».

Журналіст Василь Максимом, який теж помітив спецтехніку, яка їхала з Москви, стверджує, що у вантажівках перебували люди в чорній формі без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, 16 серпня після масштабного мітингу в Мінську відбувалися затримання у різних районах столиці Білорусі. Силовики чатували на вулицях людей, які повертаються додому після маршу свободи.