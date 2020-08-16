Затримання відбулися після масштабного мітингу в Мінську. Фото: Білоруські новини

https://racurs.ua/ua/n142555-zatrymannya-vidbulysya-pislya-masshtabnogo-mityngu-v-minsku.html

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Затримання у Мінську проходять після масштабного мітингу. Силовики чатують на вулицях людей, які повертаються додому після маршу свободи. Затримання відбуваються у різних районах Мінська.

Інформація про затримання з’являється у соцмережах, активістів закликають бути пильними.

Повідомляється, що близько 15 автозаків, кілька мікроавтобусів і автобусів проїхали по проспекту Незалежності у сторону Уруччя. З’являється інформація про те, що затримання відбуваються навіть на околицях Мінська у дворах будинків.

Біля столичного ГУМу силовики у цивільному затримали кількох людей, завантажили їх у мікроавтобус без номерних знаків і відвезли у невідомому напрямку.

Інші учасники протесту були обурені діями правоохоронців, але вступати в конфлікт із силовиками не стали.

Як відомо, сьогодні в білоруських містах проходили марші свободи. Тільки в Мінську на мітинг прийшло близько 200 тис. осіб. Це була наймасштабніша акція протесту за всю історію Білорусі. Протестуючі вимагали відставки Олександра Лукашенка, а також звільнення усіх політв’язнів.