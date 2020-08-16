Явдоха Малинівка. Фото: Медіакратія

https://racurs.ua/ua/n142554-17-serpnya-vidznachaut-narodne-svyato-yavdoha-malynivka.html

Ракурс

17 серпня відзначається народне свято Явдоха Малинівка. Цього дня вшановують пам’ять святого Євдокії, яка жила в Римі у IV столітті. Явдоха була родом зі знатної родини. Вона разом із 9 тис. християнами потрапила у полон до перського царя Сапора.

Перебуваючи у полоні, свята своїми проповідями обернула багатьох перських жінок у християнство. За це цар Сапор наказав жорстоко катувати Явдоху, а потім відрубати їй голову.

На Русі святу Явдоху Малинівку ще називали Огірковицею та Сіногнійкою. У цю пору встигала дика малина, і дітвора поспішала до лісу з кошиками за солодкою ягодою. Із малини варили ароматне варення на зиму.

Крім того, на Явдоху проходив останній збір огірків. Після цього дня вони перестають рости. Тому господарі прибрали ще не висохле бадилля і складали його у компостну яму. Збирали також урожай часнику та цибулі, які використовували підчас засолювання огірків.

Сіногнійкой Явдоху прозвали тому, що на її день часто траплялися дощі, через які сіно мокло і гнило. «Не йди де косять, а йди де просять. Не йди де жнуть, а йди де чекають», — просили люди цього дня. Сіно до Явжохи зазвичай вже було прибрано у копиці, але навіть так воно могло зіпсуватися, тому господарі намагалися його заховати під дах. «У боргах не гроші, в копицях не сіно», — говорили з цього приводу селяни. Якою погода буде на Явжоху, таким буде і листопад.

Цей день в історії

17 серпня відбувалися такі події:

у 1896 році почалася «золота лихоманка» на Клондайку;

у 1977 році радянський атомний криголам «Арктика» вперше в історії мореплавання досяг Північного полюса.

Цього дня народилися: