Авдотья Малиновка. Фото: Медиакратия

https://racurs.ua/n142554-17-avgusta-otmechaut-narodnyy-prazdnik-avdotya-malinovka.html

Ракурс

17 августа отмечается народный праздник Авдотья Малиновка. В этот день чествуют память святой Евдокии, которая жила в Риме в IV веке. Авдотья была родом из знатной семьи. Она вместе с еще 9 тыс. христиан попала в плен к персидскому царю Сапору.

Находясь в плену, святая своими проповедями обратила многих персидских женщин в христианство. За это царь Сапор приказал жестоко пытать Авдотью, а затем обезглавить.

На Руси святую Авдотью Малиновку еще называли Огуречницей и Сеногнойкой. В эту пору поспевала дикая малина, и детвора спешила в лес с лукошками за сладкой ягодой. Из малины варили ароматное варенье на зиму.

Кроме того, на Авдотью проходил последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому хозяева убрали еще не высохшую ботву и складывали ее в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука, которые использовали при засолке огурцов.

Сеногнойкой Авдотью прозвали потому, что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокло и гнило. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но даже так оно могло испортиться, поэтому хозяева старались его спрятать под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

Этот день в истории

17 августа происходили следующие события:

в 1896 году началась «золотая лихорадка» на Клондайке;

в 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

В этот день родились: