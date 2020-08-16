Юрий Караев. Фото: Эхо Кавказа

https://racurs.ua/n142553-v-pogibshego-na-mitinge-mogli-strelyat-iz-neletalnogo-orujiya-ministr-mvd-belarusi-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси не обошлись без жертв. В Минске погиб Александр Тарайковский и о возможной причине смерти белоруса заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. Министр предположил, что в Тарайковского все же могли стрелять, но только из нелетального оружия.

Об этом Караев заявил журналисту издания TUT. BY на площади Независимости в Минске.

Министр уточнил, что это лишь предположение и он не следователь, чтобы делать окончательные выводы.

Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля или осколок какого-то…, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным, — сказал Караев.

Слова министра наталкивают на мысль, что летальный случай наступил в результате применения нелетального оружия.

Кроме того, министр МВД утверждает, что митингующие финансируются из-за рубежа. По его словам, девушкам платят по 60 руб., а парням — по 30 руб. за участие в акциях.

Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием. Ну ладно, подорвем мы экономику какой-нибудь страны, пусть еще поплатят пару недель. Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других — не хотят, видимо, делиться ресурсами. Подлецы это все делают, — добавил министр.



Как ранее писал «Ракурс», во время митингов в Минске погиб один из протестующих. Парень попал под колеса автозака. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.