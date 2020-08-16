Юрій Караєв. Фото: Ехо Кавказу

https://racurs.ua/ua/n142553-v-zagyblogo-na-mityngu-mogly-strilyaty-z-neletalnoyi-zbroyi-ministr-mvs-bilorusi-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі не обійшлися без жертв. У Мінську загинув Олександр Тарайковський і про можливу причину смерті білоруса заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв. Міністр припустив, що в Тарайковського все ж могли стріляти, але тільки з нелетальної зброї.

Про це Караєв заявив журналісту видання TUT. BY на площі Незалежності у Мінську.

Міністр уточнив, що це лише припущення і він не слідчий, щоб робити остаточні висновки.

Він помер. А скільки померло під час заворушень в Америці? Якщо це гумова куля або осколок якогось …, це не вогнепальна зброя, це не куля зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки нелетальну зброю, — сказав Караєв.

Слова міністра наштовхують на думку, що летальний випадок настав у результаті застосування нелетальної зброї.

Крім того, міністр МВС стверджує, що учасники мітингу фінансуються з-за кордону. За його словами, дівчатам платять по 60 руб., а хлопцям — по 30 руб. за участь в акціях.

Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю. Ну гаразд, підірвемо ми економіку будь-якої країни, нехай ще поплатиться пару тижнів. До речі, ці дівчата, яким платять по 60 рублів, вже не пускають до своїх лав інших — не хочуть, мабуть, ділитися ресурсами. Негідники це все роблять, — додав міністр.



Як раніше писав «Ракурс», під час мітингів у Мінську загинув один із протестувальників. Хлопець потрапив під колеса автозаку. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.