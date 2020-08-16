Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом Беларуси. Фото: Вечерний Николаев

https://racurs.ua/n142552-tihanovskaya-namerena-obyavit-sebya-prezidentom-belarusi.html

Ракурс

Протесты в Беларуси показали, что общество несогласно с результатами президентских выборов. Сегодня в стране прошел самый масштабный за всю историю Беларуси марш свободы, в котором приняли участие сотни тысяч белорусов. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко. Тем временем, главная представительница белорусской оппозиции на выборах Светлана Тихановская намерена объявить себя президентом Беларуси.

Об этом сообщила представитель аппарата Тихановской Анна Красулина польскому изданию Rzeczpospolita.

Красулина заявила, что в настоящее время в штабе Тихановской готовится соответствующее заявление.

Также она выразила надежду, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает Тихановскую новым президентом.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня, 16 августа, во время митинга в Минске соратница Тихановской Мария Колесникова озвучила требования протестующих, главным из которых является немедленная отставка Александра Лукашенко.