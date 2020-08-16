Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі. Фото: Вечірній Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n142552-tyhanovska-hoche-ogolosyty-sebe-prezydentom-bilorusi.html

Ракурс

Протести в Білорусі показали, що суспільство не згодне з результатами президентських виборів. Сьогодні в країні пройшов наймасштабніший за всю історію Білорусі марш свободи, у якому взяли участь сотні тисяч білорусів. Протестуючі вимагають відставки Олександра Лукашенка. Тим часом, головна представниця білоруської опозиції на виборах Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі.

Про це повідомила представник апарату Тихановської Ганна Красуліна польському виданню Rzeczpospolita.

Красуліна заявила, що наразі у штабі Тихановської готується відповідна заява.

Також вона висловила надію, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає Тихановську новим президентом.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні, 16 серпня, під час мітингу в Мінську соратниця Тихановської Марія Колесникова озвучила вимоги протестуючих, головною із яких є негайна відставка Олександра Лукашенка.