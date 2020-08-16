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Ракурс
Задержания произошли после масштабного митинга в Минске. Фото: Белорусские новости

Задержания произошли после масштабного митинга в Минске

16 авг 2020, 22:18
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Задержания в Минске проходят после масштабного митинга. Силовики караулят на улицах людей, которые возвращаются домой после марша свободы. Задержания происходят в разных районах Минска.

Информация о задержаниях появляется в соцсетях, активистов призывают быть бдительными.

Сообщается, что около 15 автозаков, несколько микроавтобусов и автобусов проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья. Появляется информация о том, что задержания происходят даже на окраинах Минска во дворах домов.

Возле столичного ГУМа силовики в штатском задержали несколько человек, погрузили их в микроавтобус без номерных знаков и увезли в неизвестном направлении.


Другие протестующие были возмущены действиями правоохранителей, но вступать в конфликт с силовиками не стали.

Как известно, сегодня в белорусских городах проходили марши свободы. Только в Минске на митинг пришло около 200 тыс. человек. Это была самая масштабная акция протеста за всю историю Беларуси. Протестующие требовали отставки Александра Лукашенко, а также освобождения всех политзаключенных.

Источник: Ракурс


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