Спалили автомобіль програми «Схеми» під Києвом. Фото: Mykhailo Tkach у Facebook

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Ракурс

Автомобіль знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» спалили під Києвом.

Інцидент трапився вночі у Броварах. Журналісти користувалися цією машиною чотири роки, востаннє розслідувачі знімали на цьому авто сюжет «Королі доріг» про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху. Про це 17 серпня повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook.

Ткач наголосив, що під час зйомок за редакційним авто стежила охорона президента Управління державної охорони.

Прослуховування, підпал авто, що далі? — написав Ткач.

Згодом автор програми Наталя Седлецька у Facebook написала, що на місці надзвичайної події працювала поліція. Вона зазначила, що інцидент трапився під будинком водія та учасника знімальної групи Бориса Мазура. Загоряння сталося о 00.30, знищена вогнем машина вже не підлягає відновленню.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Києва сталася надзвичайна подія — горів автомобіль, але пожежу оперативно загасили вогнеборці. Поліцейські встановили, що чоловік з Бориспільського району облив із каністри транспортний засіб та підпалив його. Правоохоронці затримали зловмисника.