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Ракурс
Сожгли автомобиль программы «Схемы» под Киевом. Фото: Mykhailo Tkach в Facebook

Сожгли автомобиль программы «Схемы» неизвестные под Киевом (ФОТО)

17 авг 2020, 08:10
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Автомобиль съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях» сожгли под Киевом.

Инцидент произошел ночью в Броварах. Журналисты пользовались этой машиной четыре года, последний раз расследователи снимали на этом авто сюжет «Короли дорог» о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом 17 августа сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

Ткач отметил, что во время съемок за редакционным авто следили сотрудники охраны президента Управления государственной охраны.

Прослушивание, поджог авто, что дальше? — написал Ткач.

Позже автор программы Наталья Седлецкая в Facebook написала, что на месте чрезвычайного происшествия работала полиция. Она отметила, что инцидент произошел под домом водителя и участника съемочной группы Бориса Мазура. Возгорание произошло в 00.30, уничтоженная огнем машина уже не подлежит восстановлению.

Сожгли автомобиль программы «Схемы» под Киевом. Фото: Mykhailo Tkach в Facebook

Сожгли автомобиль программы «Схемы» под Киевом. Фото: Mykhailo Tkach в Facebook


Сожгли автомобиль программы «Схемы» под Киевом. Фото: Mykhailo Tkach в Facebook

Напомним, 3 августа в центре Киева произошло ЧП — горел автомобиль, но пожар оперативно потушили спасатели. Полицейские установили, что мужчина из Бориспольского района облил из канистры транспортное средство и поджег его. Правоохранители задержали злоумышленника.

Источник: Ракурс


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