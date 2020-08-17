Расторжение брака. Фото: Pixabay

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Ракурс

Одновременно со стремительным распространением коронавируса распространялся и безжалостный вирус разводов. Карантинная весна 2020 года показала, что супружеские пары, заключая брак на всю жизнь, не ожидали непреодолимых сложностей пребывания вместе 24/7 всего несколько месяцев. Поэтому дела о расторжении брака в этот период приобрели особую популярность.

Славу специалистов по бракоразводным процессам мы с коллегами в свое время приобрели, успешно решив многовекторные семейные споры нескольких известных бизнесменов уровня Forbes. Во время карантина так же уделила значительное внимание категории дел о расторжении брака, поскольку численность нерешаемых семейных конфликтов среди клиентов резко возрастала. Несмотря на традиционно небольшую симпатию адвокатов к такой категории споров из-за их слишком эмоционального и личностного характера, следует быть осведомленным о тонкостях материального и процессуального законодательства в практической плоскости. Особую нишу в таких спорах занимает требование об определении места жительства детей, что часто является мучительным и временами приобретает характер детектива.

Благодаря анализу законодательства, судебной практики и подготовки ряда процессуальных документов разработаны тактические особенности и практические советы, которые могут стать полезными для коллег.

Расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей

При разводе супругов, имеющих несовершеннолетних детей, по общему согласию следует подавать заявление не в исковом, а в отдельном производстве (ч. 3 ст. 293 ГПК Украины). В таком случае нет истца и ответчика, заявление подписывается совместно, а дело приобретает характер бесспорного и разрыв отношений выглядит более цивилизованно.

Такой способ расторжения брака традиционно не используется ввиду необходимости совершения ряда дополнительных юридических действий, как, например, оформление письменного договора о том, с кем будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет принимать тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях осуществления им права на личное воспитание детей (ст. 109 СК Украины).

Отмечу, договор об осуществлении родительских прав и выполнении обязанностей тем из супругов, кто проживает отдельно от ребенка, а также договор, содержащий условия о размере алиментов на ребенка или передачи недвижимого имущества в его собственность или о содержании одного из супругов, еще должен быть заверен нотариально (ст. ст. 78, 109, ч. 4 ст. 157, ст. 189, ч. 1 ст. 190 Семейного кодекса).

Таким образом, названный способ инициирования судебного дела о расторжении брака требует больших усилий и понимания. Однако исходя из социально-психологической составляющей — объяснения и личностный вид родителей перед детьми, близкими родственниками, а также избежание возможных будущих манипуляций одного из супругов касательно инициативы и причины развода — это выглядит более дружелюбно, интеллигентно и недвусмысленно. Указанное является крайне важным для правильного понимания детьми ситуации, для которых отец и мать одинаково ценны и важны. Оскорбление одного из них другим воспринимается ребенком как личное оскорбление, что в дальнейшем отрицательно сказывается на его эмоциональном развитии и интеллекте. Правда, над этим аспектом родители, как правило, думают в последний момент.

Отдельные иски при наличии спора

В случае наличия спора при расторжении брака следует подавать отдельные иски: о разводе/уплате алиментов и об определении места жительства детей. При этом последний должен следовать за предыдущим после вступления в законную силу решения суда.

Это целесообразно по следующим причинам:

Иск о расторжении брака и взыскании алиментов рассматривается в упрощенном исковом производстве (п. 1 ч. 4, п. п. 3-4 ч. 6 ст. 19, п. 1 ч. 4 ст. 274 ГПК); иск об определении места жительства детей — только в общем (п. 1 ч. 4 ст. 274 ГПК). Так же, как и сочетание указанных исковых требований предусматривает общее исковое производство (п. 6 ч. 4 ст. 274 ГПК). При этом рассмотрение искового заявления в упрощенном производстве стоит инициировать самостоятельно: просить об этом в тексте иска наряду с исковыми требованиями или подавать отдельное ходатайство одновременно с иском (ст. 276 ГПК). Также замечу, что в приказном производстве рассматривается только исковое требование о взыскании алиментов и только при определенных условиях (п. п. 4‒5 ч. 1 ст. 161 ГПК, ч. 5 ст. 183, ч. 3 ст. 184 УК), сочетание с другими требованиями — упрощенное или общее. Исключением из этого правила является наличие одновременно спора об отцовстве ребенка или определении места его проживания. Противодействие иску о расторжении брака со стороны одного из супругов, как правило, меньше, чем иска об определении места жительства детей. Поэтому появляется лучшая возможность установить преюдиционные факты в менее принципиальном иске в упрощенном производстве для создания основания более важного иска в общем производстве (ч. 4 ст. 82 ГПК), совместить причины развода с основаниями оставления детей у матери (отца). К иску об определении места жительства детей нужно готовиться тщательнее и тратить значительный объем времени и усилий — собирать справки, характеристики на истца, ответчика и детей, подтверждение уровня доходов сторон и т. д., привлекать орган опеки и попечительства. Иск о разводе сравнительно тривиальный и быстротечный. Однако при правильном подходе в решение суда о расторжении брака закладывается необходимый фундамент для места проживания детей в будущем. Алименты присуждаются тому из родителей, с кем фактически проживает и в конце концов остается ребенок. В случае отсутствия искового требования об определении места жительства детей при взыскании алиментов опосредованное преимущество будет на стороне того из родителей, кто подал соответствующее требование. Иск матери о взыскании алиментов с отца, как правило, проходит легко, быстро и безболезненно. После чего следует использовать тяжелую артиллерию в виде иска об определении места жительства детей при наличии принципиального спора по этому вопросу. Замечу, что наличие спора об определении места жительства ребенка или спора об отцовстве не является основанием для приостановления производства по делу о взыскании алиментов (ч. 2 ст. 252 ГПК). При обосновании требований о взыскании алиментов стоит заявлять минимально гарантированный размер сумм (ч. 3 ст. 181, абз. 2 ч. 2 ст. 182 СК Украины), а не минимально рекомендованный (абз. 3 ч. 2 ст. 182 СК Украины). Это важно для обоснования недостаточно высокого и нестабильного заработка ответчика. Против такого расчета сумм алиментов ответчик вряд ли будет возражать. Но решение суда с этой аргументацией может быть положено в качестве преюдиционного факта в основу иска об определении места жительства детей (ч. 4 ст. 82 ГПК).

Для тех родителей, с кем фактически остались проживать дети, нет особой необходимости инициировать иск об определении места жительства детей. Прежде всего это касается того из родителей, кому присуждены алименты. Формально-юридически для иска должен быть спор: оспаривание, непризнание, нарушение права. Отобрать детей законным способом возможно только по решению суда, которое не будет вынесено без участия другого родителя. Выбирать статус истца или статус ответчика должен сам клиент, с учетом индивидуальной специфики фактических обстоятельств спора и советов адвоката. Но к этому нужно тщательно готовиться: договариваться со свидетелями (соседями, работниками ОСМД, детского сада, школы) о даче правдивых и содержательных показаний непосредственно в суде.

Что следует знать адвокату

В делах об определении места жительства детей адвокату перед подачей иска или отзыва следует готовить акты опроса физических лиц в порядке п. 7 ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Де-факто это показания свидетелей (ст. 90 ГПК Украины), но юридически так назвать нельзя, потому что такие доказательства должны быть предоставлены лично очевидцами непосредственно в суде, в устной форме, которые должны подписать присягу, получить разъяснения об уголовной ответственности и т. п. (ст. ст. 91, 229, 230 ГПК Украины).

К слову, практика Верховного суда подчеркивает, что даже нотариальное удостоверение показаний свидетелей гражданско-процессуальным законодательством не предусмотрено. Дача показаний свидетелей путем удостоверения нотариусом не способствует всестороннему обеспечению права участников дела задавать вопросы (постановление КГС ВС от 20 мая 2020 года по делу №200/17947/16-ц). Также акты опроса не следует считать и объяснениями свидетелей из-за несоответствия процессуальным требованиям к средствам доказывания. Так, по анализу ст. ст. 92, 234 ГПК Украины объяснения могут быть расценены в качестве источников доказательств и приравнены к показаниям свидетелей, если они предоставлены сторонами, третьими лицами, их представителями и носят устный характер. В этот круг такие участники дела, как свидетели, не входят.

Акты опроса можно разве что использовать в качестве письменного доказательства, как документ, содержащий данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора (ч. 1 ст. 95 ГПК). Хотя и с большой натяжкой, ведь их содержание дает основание квалифицировать акты как самостоятельный источник доказательств, полученный не в порядке, предусмотренном законом, что по ст. 78 ГПК Украины делает их недопустимыми. Однако при всех формально-юридических недостатках с тактической точки зрения подготовка для суда актов опроса целесообразна и полезна, ведь:

в процессе письменной работы со свидетелем адвокат понимает реальное содержание показаний, которые свидетель будет готов озвучить, а не просто пообещать;

свидетель чувствует связанность со своими подписанными показаниями и обязательствами прибыть в суд, не передумать в последний момент.

Домашнее насилие в делах о месте проживания детей

При жестком противодействии определения места жительства детей одним из влиятельных факторов является юридическое фиксирование факта совершения одним из супругов по отношению к другому домашнего насилия. Это не обязательно нанесение видимых телесных повреждений. На сегодня украинское законодательство квалифицирует такие виды насилия на бытовой почве, как психологическое и экономическое (п. п. 3, 4, 14 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию»). При этом в уголовном законодательстве совершение насилия в присутствии ребенка является обстоятельством, отягчающим наказание (п. 6 ч. 1 ст. 67 УК Украины), и одним из факторов применения ограничительных мер (п. 2 ч. 1 ст. 91-1 УК Украины).

При наличии соответствующих фактов перед подачей иска или отзыва на иск следует подать заявление в полицию о совершении домашнего насилия, материалы по которому добавить к материалам дела в суде. Согласно ч. 4 ст. 22 «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» при рассмотрении судом и/или органом опеки и попечительства споров относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка, определения места жительства ребенка, отобрания ребенка, лишения и восстановления родительских прав, свидания с ребенком матери, отца ребенка, лишенных родительских прав, отобрания ребенка от лица, удерживающего его у себя не на законных основаниях или не на основе решения суда, обязательно принимаются во внимание факты совершения домашнего насилия в отношении ребенка или в его присутствии.

Даже если согласно поданному одним из супругов заявлению о домашнем насилии обидчик не будет привлечен к уголовной или хотя бы административной ответственности, сам факт обращения в полицию и фиксирования информации в органах полиции будет влиять на общую картину рассмотрения дела в суде.

Альтернативная подсудность и смена фамилии

По некоторым категориям дел и при некоторых фактических обстоятельствах семейного спора допустима альтернативная подсудность (расторжение брака при наличии на иждивении детей, взыскание алиментов и т. п.). В таком случае истец может выбирать суд по своему месту регистрации жительства или по зарегистрированному месту жительства ответчика (ч. ч. 1-2 ст. 28 ГПК). Как и вид производства, адвокату не следует определять суд самостоятельно, лучше предоставить клиенту возможность выбора, разъяснив плюсы и минусы всех вариантов.

Требование о восстановлении добрачной фамилии следует заявлять в исковом заявлении или заявлении в отдельном производстве. Анализ законодательства показывает, что представление такого требования в органы ЗАГСа, если брак расторгается в судебном порядке, законом не предусмотрено. Регистрационные органы меняют фамилию на девичью только в случае расторжения брака внесудебным способом (ч. ч. 6, 7 ст. 15 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»). Конечно, формально есть судебно-процессуальные препятствия, ведь ГПК предусматривает указание в решении о выборе фамилии только в делах особого производства (ч. 8 ст. 294). Однако в условиях подачи заявления в исковом производстве такое препятствие решается правилом аналогии закона по ч. 9 ст. 10 ГПК.

Следует помнить, что судами это может быть квалифицировано как самостоятельное исковое требование неимущественного характера, за которое нужно отдельно платить судебный сбор (ч. 3 ст. 6 Закона Украины «О судебном сборе»).

Для формирования грамотной стратегии и тактики ведения дел следует знать веяния последней практики Верховного суда по семейным спорам, хотя она и является временами непоследовательной, спорной и противоречивой. Анализ решений высшей судебной инстанции обещаю привести в следующей публикации.

И напоследок. Что бы там ни писали в блогах высокомерные адвокаты, помните: Omnia vincit amor.