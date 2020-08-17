Про тканину-«вбивцю» коронавірусу розповіли вчені. Фото: Калуга 24

https://racurs.ua/ua/n142572-pro-tkanynu-vbyvcu-koronavirusu-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус дуже заразний і здатний тривалий час залишатися активним на поверхнях предметів. Але все ж є тканина, яку можна назвати «вбивцею» коронавірсу. Вчені з Агентства суспільної охорони здоров’я і Манітобського університету (Канада) встановили, що коронавірус на одязі із 100% бавовни деградує менш ніж за добу.

Вчені провели дослідження з метою визначення, як довго SARS-CoV-2 залишається активним на засобах індивідуального захисту, виготовлених із різних матеріалів. Про результати досліджень вчених повідомляє сайт medRxiv.

Коронавірус помістили на бавовну, нітрилові рукавички, призначені для медичного огляду, на посилені хімічно стійкі рукавички, респіраторні маски N-95 і N-100, Tyvek (особливий легкий і міцний нетканий матеріал), пластик, а також на нержавіючу сталь. Спостереження велися протягом трьох тижнів. Після закінчення терміну експерименту на тканині з бавовни коронавірусу не виявили.

Також вчені дыйшли висновку, що застосування масок із бавовни є найбільш безпечним і вигідним.

У той же час, вчені з Фонду Вільяма Гейтса встановили, що двошарові маски з бавовни щільністю 600 ниток із шифоном фільтрують понад 80% часток розміром менше 300 нанометрів і понад 90% більш великих часток.

Вчені з Університету Іллінойсу стверджують, що тришаровий бавовняний одяг має такий же рівень захисту, як і хірургічні костюми.

На думку експертів, багатошарова маска з бавовни у порівнянні з медичною маскою захищає від вірусу трохи гірше, але вона успішно затримує респіраторні краплі, за рахунок яких поширюється коронавірус.

Вчені вважають, що одяг із бавовни вже через добу можна вважати безпечним. Дослідження різних тканин будуть продовжені, тому що наразі дуже важливо розуміти, у яких умовах коронавірус гине швидше за все.

Як раніше писав «Ракурс», у Китаї були виявлені сліди коронавірусу на упаковках імпортних заморожених продуктів. Було встановлено, що виявлений на заморожених продуктах коронавірус був мертвим.