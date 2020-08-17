«Интер» — «Шахтер»: что прогнозируют букмекеры и где смотреть полуфинал Лиги Европы, фото — ФК Шахтер

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Полуфинал Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» состоится 17 августа на «Эсприт Арене» в Дюссельдорфе.

Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Украинские болельщики смогут посмотреть матч на телеканале «Футбол 1».

Судьба путевки на финальный матч Лиги Европы решится по итогам одной встречи — в таком формате проходит весь «Финал восьми».

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи итальянскую команду. На победу «Интера» в основное время можно поставить с коэффициентом 1,77, тогда как на успех «Шахтера» — 4.00.

Ничья оценивается коэффициентом 4.25. Итальянцы также считаюся более вероятными финалистами турнира. На проход «Интера» в финал коэффициент составляет 1,43, а на «горняков» ставят с коэффициентом 2,86.

«Горняки» лишь дважды встречались с миланским клубом. В 2005 году в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Шахтер» дома проиграл со счетом 0:2, а на выезде завершил встречу вничью — 1:1.

Победитель сегодняшнего полуфинала встретится в финале с «Севильей», которая 16 августа преодолела «Манчестер Юнайтед» 2:1.

В финал Лиги Европы (Кубка УЕФА) «Интер» может выйти в пятый раз в истории, а «Шахтер» — во второй раз.

В этом сезоне путь в еврокубках «Шахтер» начал с Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ донецкий клуб занял третье место в одной группе с «Манчестер Сити», «Аталанта» и загребским «Динамо».

В плей-офф Лиги Европы «Шахтер» оставил за бортом турнира «Бенфику» (2:1, 3:3), «Вольфсбург» (2:1, 3:0) и «Базель» (4:1).