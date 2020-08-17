Украина разорвала с Россией еще одно соглашение. Фото: The Kiev Times

https://racurs.ua/n142575-ukraina-razorvala-s-rossiey-esche-odno-soglashenie.html

Ракурс

Украина разорвала с Россией еще одно соглашение. Речь идет о соглашении между государствами о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года.

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании Кабмина, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

На заседании Кабмина выступила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Она заявила, что в условиях российской агрессии, а также учитывая настоящие отношения Украины и России, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Джапарова добавила, что решение о разрыве соглашения является логичным и последовательным шагом со стороны украинского правительства.

Как ранее писал «Ракурс», в начале августа Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.