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Ракурс
Украина разорвала с Россией еще одно соглашение. Фото: The Kiev Times

Украина разорвала с Россией еще одно соглашение

17 авг 2020, 13:08
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Украина разорвала с Россией еще одно соглашение. Речь идет о соглашении между государствами о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года.

Соответствующее решение было принято сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании Кабмина, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

На заседании Кабмина выступила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Она заявила, что в условиях российской агрессии, а также учитывая настоящие отношения Украины и России, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.


Джапарова добавила, что решение о разрыве соглашения является логичным и последовательным шагом со стороны украинского правительства.

Как ранее писал «Ракурс», в начале августа Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Источник: Ракурс


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