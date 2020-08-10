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Ракурс
Масштабна космічна катастрофа потрапила в об'єктив телескопа Hubble. Фото: hightech.fm

Масштабна космічна катастрофа потрапила в об'єктив телескопа Hubble (ФОТО)

10 сер 2020, 16:33
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Масштабна космічна катастрофа вселенського масштабу зафіксована телескопом Hubble. Телескоп зробив приголомшливе фото галактики NGC 1614, розташованої на відстані 200 млн світлових років від Землі.

NGC 1614 розташована у сузір’ї Ерідан і утворилася у результаті зіткнення двох галактик, повідомляється на сайті телескопа Hubble.

Саме зіткнення галактик пояснює незвичайну форму NGC 1614. Крім того, менша галактика, яка влилася у ядро ​​своєї великої сусідки, викинула у простір величезний потік газу.

Це призвело до масштабного зореутворення у центральній частині галактики NGC 1614, яке поширюється у міжзоряному просторі.

Галактика NGC 1614. Фото: spacetelescope.org


Ця галактика є одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті. У радіусі 250 млн світлових років від Землі галактика NGC 1614 є другим за яскравістю об'єктом.

Як раніше писав «Ракурс», незвичайний знімок Землі з орбіти зробив американський астронавт NASA Дуглас Херлі. Астронавт порівняв нашу планету з «блакитним мармуром».

Джерело: Ракурс


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