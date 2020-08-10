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Ракурс
Масштабная космическая катастрофа попала в объектив телескопа Hubble. Фото: hightech.fm

Масштабная космическая катастрофа попала в объектив телескопа Hubble (ФОТО)

10 авг 2020, 16:33
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Масштабная космическая катастрофа вселенского масштаба зафиксирована телескопом Hubble. Телескоп сделал потрясающее фото галактики NGC 1614, расположенной от Земли на расстоянии 200 млн световых лет.

NGC 1614 находится в созвездии Эридан и образовалась в результате столкновения двух галактик, сообщается на сайте телескопа Hubble.

Именно столкновение галактик объясняет необычную форму NGC 1614. Кроме того, меньшая галактика, которая влилась в ядро своей крупной соседки, выбросила в пространство огромный поток газа.

Это привело к масштабному звездообразованию в центральной части галактики NGC 1614, которое распространяется в межзвездное пространство.

Галактика NGC 1614. Фото: spacetelescope.org


Эта галактика является одним из самых ярких объектов во Вселенной. В радиусе 250 млн световых лет от Земли галактика NGC 1614 является вторым по яркости объектом.

Как ранее писал «Ракурс», необычный снимок Земли с орбиты сделал американский астронавт NASA Дуглас Херли. Астронавт сравнил нашу планету с «голубым мрамором».

Источник: Ракурс


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