Снимок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

https://racurs.ua/n142576-novyy-snimok-vpechatlyauschey-galaktiki-myasnoy-kruk-sdelal-teleskop-hubble.html

Ракурс

Новую галактику, которая называется «Мясной крюк», сфотографировал космический телескоп Hubble.

В галактике NGC 2442 произошел взрыв сверхновой звезды, известной как SN 2015°F , созданной «белым карликом», который был частью двойной звездной системы и поглощал массу своего компаньона. Со временем «белый карлик» стал слишком жадным и взял на себя больше, чем мог. Это вывело звезду из равновесия и вызвало интенсивный взрыв. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

На снимке видна центральная область NGC 2442 — яркое «сердце» галактики. Необычная форма структуры объясняется столкновением NGC 2442 с другой галактикой.

Как известно, NGC 2442 (галактика «Мясной крюк») — искаженная галактика в созвездии летучей рыбы. Образование находится на удалении примерно 55 млн световых лет от нас.

Напомним, телескоп Hubble сделал потрясающее фото галактики NGC 1614, расположенной на расстоянии 200 млн световых лет от Земли. Эта галактика расположена в созвездии Эридан и образовалась в результате столкновения двух галактик.