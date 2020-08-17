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Ракурс
Снимок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

Новый снимок впечатляющей галактики «Мясной крюк» сделал телескоп Hubble

17 авг 2020, 13:22
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Новую галактику, которая называется «Мясной крюк», сфотографировал космический телескоп Hubble.

В галактике NGC 2442 произошел взрыв сверхновой звезды, известной как SN2015°F, созданной «белым карликом», который был частью двойной звездной системы и поглощал массу своего компаньона. Со временем «белый карлик» стал слишком жадным и взял на себя больше, чем мог. Это вывело звезду из равновесия и вызвало интенсивный взрыв. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

На снимке видна центральная область NGC 2442 — яркое «сердце» галактики. Необычная форма структуры объясняется столкновением NGC 2442 с другой галактикой.

Как известно, NGC 2442 (галактика «Мясной крюк») — искаженная галактика в созвездии летучей рыбы. Образование находится на удалении примерно 55 млн световых лет от нас.


Снимок галактики NGC 2442. Фото: spacetelescope.org

Напомним, телескоп Hubble сделал потрясающее фото галактики NGC 1614, расположенной на расстоянии 200 млн световых лет от Земли. Эта галактика расположена в созвездии Эридан и образовалась в результате столкновения двух галактик.

Источник: Ракурс


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