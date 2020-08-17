Лукашенко не уходит с должности и меняет правительство Беларуси

https://racurs.ua/n142565-lukashenko-ne-uhodit-s-doljnosti-i-menyaet-pravitelstvo-belarusi.html

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Правительство Беларуси сложило полномочия перед новоизбранным президентом.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа № 480, которое 17 августа официально опубликовали на национальном правовом интернет-портале, сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Согласно документу, в соответствии со ст. 106 Конституции беларусское правительство слагает полномочия перед новоизбранным президентом. Поэтому премьер-министр Роман Головченко написал заявление об отставке.

Одновременно Лукашенко издал указ, согласно которому правительство продолжит работу до своего утверждения. Ранее белорусский лидер, которого на прошлой неделе беларусский Центризбирком, несмотря на грандиозные протесты в стране, официально признал победителем выборов 2 августа, поручил «оперативно подготовить документы для дальнейшей работы правительства». Лукашенко заявлял, что в основном новое правительство сформировано.

В мае нынешнего года Александр Лукашенко заявлял о намерении поменять правительство до проведения выборов. Глава правительства Сергей Румас 26 мая ушел в отставку и новым премьер-министром стал Роман Головченко.