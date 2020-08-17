Лукашенко не йде з посади і змінив уряд Білорусі відповідно до Конституції, фото — NEXTA

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Уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом.

Це передбачено постановою Ради Міністрів від 15 серпня № 480, яка 17 серпня офіційно опублікована на національному правовому інтернет-порталі, повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Згідно з документом, відповідно до ст. 106 Конституції білоруський уряд складає повноваження перед новообраним президентом. Тому прем'єр-міністр Роман Головченко написав заяву про відставку.

Одночасно Лукашенко видав указ, відповідно до якого уряд продовжить роботу до свого затвердження. Раніше білоруський лідер, якого минулого тижня білоруський Центрвиборчком попри грандіозні протести в країні офіційно визнав переможцем виборів 2 серпня, доручив «оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду». Лукашенко заявляв, що в основному уряд сформовано.

У травні нинішнього року Олександр Лукашенко заявляв про намір поміняти уряд до проведення виборів. Глава уряду Сергій Румас 26 травня пішов у відставку і новим прем'єр-міністром став Роман Головченко.