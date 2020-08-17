Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться и за 16 августа подтверждено 104 новых случая инфицирования.

Вчера заболели 44 женщины в возрасте от 20 лет до 71 года и 53 мужчины в возрасте от 21 года до 84 лет. Также среди заболевших четыре девочки от семи месяцев до 12 лет и три мальчика от девяти до 16 лет. Заболели, в частности, и четыре медика. Об этом 17 августа сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 21 пациента, а остальные лечатся дома. Коронавирус унес жизнь одного человека. Всего от коронавируса умерли уже 154 киевлянина.

Всего с начала эпидемии в столице подтвердили уже 10 тыс. 642 случая заболевания COVID-19.

В КГГА отметили, что за 16 августа аж 21 случай заражения зарегистрировали в Днепровском районе Киева. В Дарницком и Соломенском фиксировали по 16 случаев заболевания, а в Шевченковском районе столицы — 10 случаев.

Кличко призвал киевлян не быть легкомысленными и придерживаться элементарных правил, чтобы не подхватить коронавирус.

Напомним, на прошлой неделе медики фиксировали четыре дня подряд новые рекордные показатели количества новых больных, например, 14 августа обнаружили 1 тыс. 847 инфицированных. Сегодня же, 17 августа, в Украине COVID-19 подтвердили у 1 тыс. 464 человек.