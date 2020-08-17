Больных коронавирусом в Украине после выходных стало меньше

https://racurs.ua/n142559-bolnyh-koronavirusom-v-ukraine-posle-vyhodnyh-stalo-menshe-karta-inficirovaniya.html

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Коронавирусное заболевание в Украине за минувшие сутки подтвердили у 1 тыс. 464 человек, умер 21 пациент.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

На прошлой неделе медики фиксировали четыре дня подряд новые рекордные показатели числа новых больных, например, 14 августа обнаружили 1 тыс. 847 инфицированных.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 92 тыс. 820 человек, а 2 тыс. 89 больных умерли от осложнений. Сейчас в стране 42 тыс. 567 больных коронавирусом.

Для больных коронавирусом в Украине подготовили 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ и увеличили количество больничных коек с подведенным к ним кислородом — до 9,5 тыс.

В Украине с 17 августа изменилось распределение на карантинные зоны в соответствии с ситуацией с коронавирусом. В Киеве и еще девяти областных центрах вводятся ограничения из-за распространения COVID-19.

В связи с переходом столицы в желтую зону будут усилены ограничения и запреты:

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади;

деятельности учреждений с 00.00 до 07.00 запрещена;

общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Между тем Италия закрывает дискотеки и вводит ношение масок ночью. Рестораны должны закрываться в час ночи, а с полуночи они не могут принимать новых клиентов.

ВОЗ 17 августа зафиксировала новый суточный рекорд коронавируса в мире — 294 тыс. новых случаев заражения, что на 2 тыс. превышает предыдущий рекорд.