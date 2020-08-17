Хворих на коронавірус в Україні після вихідних поменшало

https://racurs.ua/ua/n142559-hvoryh-na-koronavirus-v-ukrayini-pislya-vyhidnyh-pomenshalo-karta-infikuvannya.html

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Коронавірусне захворювання в Україні за минулу добу підтвердили в 1 тис. 464 осіб, померла 21 людина.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Минулого тижня медики фіксували чотири дні поспіль нові рекордні показники кількості нових хворих, наприклад, 14 серпня виявили 1 тис. 847 інфікованих.

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 92 тис. 820 осіб, а 2 тис. 89 померли від ускладнень. Наразі в країні 42 тис. 567 хворих на коронавірус.

Для хворих на коронавірус в Україні підготували 3,7 тис. апаратів ШВЛ і збільшили кількість лікарняних ліжок з підведеним до них киснем до 9,5 тис.

В Україні з 17 серпня змінився розподіл на карантинні зони відповідно до ситуації з коронавірусом. У Києві та ще дев’яти обласних центрах запроваджуються обмеження через поширення COVID-19.

У зв’язку з переходом столиці в жовту зону будуть посилені обмеження і заборони:

проведення масових заходів за участю понад однієї людини на 5 кв. м площі;

діяльність закладів з 00.00 до 07.00 заборонена;

громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

Тим часом Італія закриває дискотеки і запроваджує носіння масок вночі. Ресторани повинні закриватися о першій годині ночі, а з опівночі вони не можуть приймати нових клієнтів.

ВООЗ 17 серпня зафіксувала новий добовий рекорд коронавірусу у світі — 294 тис. нових випадків зараження, що на 2 тис. перевищує попередній рекорд.