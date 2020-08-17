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Ракурс
Форвард «Барселоны» Месси. Фото: flickr.com

Месси уйдет из «Барселоны» в 2020 году — СМИ

17 авг 2020, 10:24
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Лионель Месси, который является легендой и многолетним лидером каталонской «Барселоны», кардинально изменил свои планы относительно клубной карьеры.

Нападающий сборной Аргентины решил покинуть каталонцев уже в этом году. На такое решение футболиста повлияли неудовлетворительные результаты команды, в частности, на международной арене. Месси не планирует еще на год оставаться в «Барселоне». Об этом сообщил журналист Марсело Бехлер в Twitter.

Со ссылкой на близких к Месси лиц он пишет, что в клубе еще никогда не видели Лионеля столь решительным покинуть «Барселону». Аргентинец крайне недоволен тем, что в клубе отсутствует серьезный проект по его развитию.


Ранее сообщалось, что Лионель Месси решил уйти из клуба после сокрушительного поражения команды и вылета из Лиги чемпионов. Тогда «Барселона» потерпела сокрушительное поражение в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы тогда проиграли мюнхенцам со счетом 2:8.

Футболист заявил, что крайне недоволен решениями руководства футбольного клуба и отказывается продлевать контакт, который заканчивается следующим летом.

Источник: Ракурс


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