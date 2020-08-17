Форвард «Барселони» Мессі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n142563-messi-pide-z-barselony-v-2020-roci-zmi.html

Ракурс

Ліонель Мессі, який є легендою та багаторічним лідером каталонської «Барселони», кардинально змінив свої плани щодо клубної кар'єри.

Нападник збірної Аргентини вирішив покинути каталонців вже цього року. На таке рішення футболіста вплинули незадовільні результати команди, зокрема, на міжнародній арені. Мессі не планує ще на рік залишатися у «Барселоні». Про це повідомив журналіст Марсело Бехлер у Twitter.

Із посиланням на близьких до Мессі осіб він пише, що в клубі ще ніколи не бачили Ліонеля настільки рішучим покинути «Барселону». Аргентинець вкрай незадоволений тим, що в клубі відсутній серйозний проект щодо його розвитку.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі вирішив піти з клубу після нищівної поразки команди та вильоту з Ліги чемпіонів. Тоді «Барселона» зазнала нищівної поразки у матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів проти «Баварії». Каталонці тоді програли мюнхенцям із рахунком 2:8.

Футболіст заявив, що вкрай незадоволений рішеннями керівництва футбольного клубу й відмовляється подовжувати контакт, який закінчується наступного літа.