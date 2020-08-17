Підпал авто «Схем» — з’явилася реакція офісу Зеленського, поліції та редакції, фото — М.Ткач

https://racurs.ua/ua/n142562-pidpal-avto-shem-z-yavylasya-reakciya-ofisu-zelenskogo-policiyi-ta-redakciyi.html

Ракурс

Підпал автомобіля водія програми «Схеми» у Броварах, який стався у ніч з 16 на 17 серпня, став причиною відкриття кримінального провадження.

Подія кваліфікована як умисне знищення. Призначено експертизи. Правоохоронці відібрали зразки для проведення експертного дослідження. Поліція Київської області шукає відео із камер спостереження у навколишніх будинках, які могли зафіксувати момент підпалу.

Ситуація щодо підпалу авто програми «Схеми» є неприпустимою. Про це написала прес-секретар президента Юлія Мендель у Facebook.

Мендель зауважила, що, «вочевидь, за роки діяльності у програми з’явилися вороги щодо яких були зняті розслідування».

Сам президент Володимир Зеленський нагадав, що у грудні 2014 року неподалік палацу «Україна» невідомі спалили його авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

Глава держави сподівається, що й «цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників».

Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» — до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування, — написав президент у Фейсбук.

Головний редактор проекту Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

З очевидних думок — десь рік тому Андрій Портнов опублікував усі персональні дані наших водіїв — їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції. У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не рушить з місця. А у минулу п’ятницю Портнов вкотре опублікував ось таке: «маргинальное „Радио Свобода“ — продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер», — написала Седлецька.

За її словами, «навряд чи доводиться обмежуватись лише цією версією». Автомобіль, який згорів, за словами журналістки, був «нашим робочим інструментом, за допомогою якого ми зняли велику кількість журналістських розслідувань».

Останній матеріал, який знімали у цьому авто — «Королі доріг» — про перших осіб держави, які порушують ПДР.

Нагадаємо, що на початку серпня згорів автомобіль Tesla екс-очільника Офісу президента Андрія Богдана. Крім того, головний редактор «Схем» Михайло Ткач виявив у своїй квартирі отвори у стелі. Він припустив, що за ним мали намір стежити і влаштувати апаратуру для прослуховування. Згодом Ткач повідомляв про повільні темпи розслідування.