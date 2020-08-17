Віктор Ляшко назвав умову для перенесення місцевих виборів. Фото: АНТ

https://racurs.ua/ua/n142561-miscevi-vybory-mojut-perenesty-v-moz-nazvaly-umovu.html

Ракурс

Місцеві вибори, проведення яких заплановано на 25 жовтня 2020 року, можуть перенести через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Ляшка, українська влада може ухвалити рішення про перенесення місцевих виборів на більш пізніший термін, якщо 50% території країни виявиться у «червоній» карантинній зоні.

Це буде достатньою підставою для заборони проведення в Україні будь-яких масових заходів, зокрема виборів.

Прикладом для України може служити Польща, яка нещодавно переносила президентські вибори через епідемію. За словами Ляшка, досвід Польщі показав, що дотримання протиепідеміологічних норм не впливає на збільшення випадків зараження коронавірусом.

Ляшко зазначив, що наразі важко спрогнозувати, чи буде достатньо підстав для перенесення місцевих виборів. Лише на початку жовтня можна буде говорити про можливість їх проведення або перенесення.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради 29 липня заявив, що українська влада зобов’язана забезпечити безпеку виборців під час місцевих виборів в умовах коронавірусного карантину.