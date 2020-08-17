Виктор Ляшко назвал условие для переноса местных выборов. Фото: АНТ

https://racurs.ua/n142561-mestnye-vybory-mogut-perenesti-v-minzdrave-nazvali-uslovie.html

Ракурс

Местные выборы, проведение которых запланировано на 25 октября 2020 года, могут перенести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, украинская власть может принять решение о переносе местных выборов на более поздний срок, если 50% территории страны окажется в «красной» карантинной зоне.

Это будет достаточным основанием для запрета проведения в Украине любых массовых мероприятий, в том числе и выборов.

Примером для Украины может служить Польша, которая недавно переносила президентские выборы из-за эпидемии. По словам Ляшко, опыт Польши показал, что соблюдение противоэпидемиологических норм не влияет на увеличение случаев заражения коронавирусом.

Ляшко уточнил, что сейчас трудно спрогнозировать, будет ли достаточно оснований для переноса местных выборов. Лишь в начале октября можно будет говорить о возможности их проведения или переноса.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания 29 июля заявил, что украинская власть обязана обеспечить безопасность избирателей во время местных выборов в условиях коронавирусного карантина.